Fenerbahçe-Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique,... UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ülker Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz) Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia Slovacko: ???????Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska Spor AA / Murat Kaya Bruno Alves Fenerbahçe Portekiz Spor Haberler

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