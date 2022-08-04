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Fenerbahçe-Slovacko

Fenerbahçe-Slovacko

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique,...

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: ???????Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska

AA / Murat Kaya - Spor

Bruno Alves Fenerbahçe Portekiz Spor Haberler

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