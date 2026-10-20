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Fenerbahçe Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı, tribünler Kartal'ın istifasını istedi

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Fenerbahçe Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı, tribünler Kartal'ın istifasını istedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Son dakika golü sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yükseldi; tepki stat çevresinde de sürdü.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle puan kaybı yaşarken, tribünlerden "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Müsabakada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki yükseldi. Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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