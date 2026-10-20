Fenerbahçe Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı, tribünler Kartal'ın istifasını istedi

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Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle puan kaybı yaşarken, tribünlerden "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Müsabakada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki yükseldi. Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı