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Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı için Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda futbolcular, çeşitli ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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