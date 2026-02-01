Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu "Herkesin radarındayım, ben Fenerbahçe'yi seçtim" sözleriyle taraftarına tanıttı.
- Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.
- Sidiki Cherif, Angers formasıyla bu sezon 20 maçta 4 gol attı.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
''HERKESİN RADARINDAYIM, BEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM''
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. Transfer videosunda kendisine talip olan takımlara dikkat çeken Sidiki Cherif, "Herkesin radarındayım, ben Fenerbahçe'yi seçtim" sözlerini sarf etti.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus karşılığında renklerine bağladı. Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi.
SEZON PERFORMANSI
Altyapısından yetiştiği Angers formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gollük performans sergiledi.