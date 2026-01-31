Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile sözlü anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferine hazırlanıyor.

SIDIKI CHERIF İÇİN SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ve Angers arasında sözlü anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Genç oyuncunun İstanbul'a uçuş planı da belli oldu. Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirecek. Haberde, genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacağı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

