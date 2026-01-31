Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile sözlü anlaşma sağladı.
- Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
- Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.
Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferine hazırlanıyor.
SIDIKI CHERIF İÇİN SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ve Angers arasında sözlü anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Genç oyuncunun İstanbul'a uçuş planı da belli oldu. Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirecek. Haberde, genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacağı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.