Haberler

Fenerbahçe, Seyrantepe'de kolay yenilmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar ligde oynanan 16 derbinin 11'inde mağlup olmadı - RAMS Park'ta oynanan derbilerde Galatasaray ile Fenerbahçe beşer galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Seyrantepe'de bugüne kadar oynadığı 16 derbide istediği sonuçları aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ekip, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan statta ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçın 11'inda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 6 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 16 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe ise 13 kez fileleri havalandırdı.

Son 10 maçta 1 kez kaybetti

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında 1 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 derbiden galibiyetle ayrılan taraf olurken, 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

RAMS Park'taki ilk derbiyi Fenerbahçe kazandı

RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

En golcü oyuncu Sneijder

Galatasaray'ın Seyrantepe'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.

Hollandalı yıldız oyuncu, RAMS Park'taki maçlarda sarı-lacivertlilere karşı 3 gol kaydetti.

Sneijder'i 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti. Colin Kazım-Richards, Semih Şentürk, Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo, Miroslav Stoch, Reto Ziegler, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Josef de Souza, Ryan Donk, Martin Linnes, Mathieu Valbuena, Jailson, Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil, Miguel Crespo, Mauro Icardi ve Çağlar Söyüncü de derbide birer gol kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 16 Aralık 2012'de oynanan derbide kendi kalesine bir gol attı.

RAMS Park'taki derbiler

Stadın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde:

Sezon

Tarih

Sonuçlar (GS-FB)

2010-2011

18.03.2011

1-2

2011-2012

07.12.2011

3-1

2011-2012

22.04.2012

1-2

2012-2013

16.12.2012

2-1

2013-2014

06.04.2014

1-0

2014-2015

18.10.2014

2-1

2015-2016

13.04.2016

0-0

2016-2017

23.04.2017

0-1

2017-2018

22.10.2017

0-0

2018-2019

02.11.2018

2-2

2019-2020

28.09.2019

0-0

2020-2021

27.09.2020

0-0

2021-2022

21.11.2021

1-2

2022-2023

04.06.2023

3-0

2023-2024

19.05.2024

0-1

2024-2025

24.02.2025

0-0

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü

Tuvalete giden kadın turist hayatının kabusunu yaşadı
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek

Beklenen düzenlemede sona gelindi! Aileler de bedel ödeyecek
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu