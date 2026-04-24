Fenerbahçe, Seyrantepe'de kolay yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile Seyrantepe'de bugüne kadar oynadığı 16 derbide istediği sonuçları aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ekip, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan statta ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçın 11'inda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 6 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 16 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe ise 13 kez fileleri havalandırdı.

Son 10 maçta 1 kez kaybetti

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında 1 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 derbiden galibiyetle ayrılan taraf olurken, 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

RAMS Park'taki ilk derbiyi Fenerbahçe kazandı

RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

En golcü oyuncu Sneijder

Galatasaray'ın Seyrantepe'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.

Hollandalı yıldız oyuncu, RAMS Park'taki maçlarda sarı-lacivertlilere karşı 3 gol kaydetti.

Sneijder'i 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti. Colin Kazım-Richards, Semih Şentürk, Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo, Miroslav Stoch, Reto Ziegler, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Josef de Souza, Ryan Donk, Martin Linnes, Mathieu Valbuena, Jailson, Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil, Miguel Crespo, Mauro Icardi ve Çağlar Söyüncü de derbide birer gol kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 16 Aralık 2012'de oynanan derbide kendi kalesine bir gol attı.

RAMS Park'taki derbiler

Stadın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde: