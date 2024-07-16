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Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir yoğun mesai harcadığı Youssef En-Nesyri, tercihini Roma'dan yana kullandı. İtalyan ekibi Faslı golcü için 22 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. En-Nesyri, Serie A'ya gidebilmek için kulübü Sevilla'ya baskı yapıyor. Tecrübeli forvet, transfer gerçekleşirse Roma'dan 1.4 milyon euro maaş alacak. Sarı-lacivertliler ise yıllık 6 milyon euro maaş teklif etmişti.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de istediği haberi henüz alamadı. Roma ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Faslı golcü'nün İtalyan ekibine yakın olduğu yazıldı.

ROMA BONSERVİSİNE 22 MİLYON EURO VERİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri için teklifini 22 milyon euroya çıkardı. Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler daha yüksek olsa da Faslı futbolcunun, Serie A'yı istediği belirtildi.

DAHA AZ PARAYA İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul eden Yousseff En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.

FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ

Bununla birlikte Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın Youssef En-Nesyri'den vazgeçmediği ve Sevilla ile görüşmeler sürdürdüğü aktarıldı.

SEVİLLA KARİYERİ

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı. İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Suudi Arabistan Fenerbahçe İtalya Roma Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

murat özbaş:

Aaa cok sasirdim nasil olabilir imkansiz ..mumkunati yok ..bi yanlislik olmasin?

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