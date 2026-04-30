Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisi ikinci maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 86-74 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 17, Devon Hall 3, Talen Horton Tucker 2, Khem Birch 5, Mikael Olli Axel Jantunen 13, Wade Baldwin 11, Nando de Colo 16, Bonzie Colson, Chris Silva 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 11, Azoulas Tubelis 16, Nigel Williams-Goss 7, Moses Wright 16, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas 8, Maodo Lo 3, Dustin Sleva 3, Laurynas Birutis 6, Ignas Brazdeikis 2, Dovydas Giedraitis 2

Başantrenör: Tomas Masiulis

1. Periyot: 26-14

Devre: 51-33

3. Periyot: 66-47 - İSTANBUL

