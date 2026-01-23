Haberler

Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin Fransız ligi ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Szymanski'ye önceki dönem için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten Szymanski'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

