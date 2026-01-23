Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin Fransız ligi ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Szymanski'ye önceki dönem için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-lacivertli kulüpten Szymanski'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor