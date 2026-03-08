Fenerbahçe, zirve yarışına son dakikada tutundu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle yenik duruma düştü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de 21. dakikada Guendouzi'nin bir şutu direkten dönerken, konuk ekip 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkisiz başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 89. dakikasında Dorgeles Nene ile beraberlik golünü kaydeden sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in golüyle 3-2 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Beşiktaş derbisini kazandığı haftada puan kaybına izin vermedi ve zirve yarışına tutundu.

Tedesco ilk müdahaleyi 61'de yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuna ilk müdahaleyi 61. dakikada gerçekleştirdi.

İtalyan teknik adam, Anthony Musaba'nın yerine İsmail Yüksek'i, Mert Müldür'ün yerine is Yiğit Efe Demir'i oyuna dahil etti.

Genç çalıştırıcı, yaptığı değişikliklerle 3'lü formasyonu 4'lüye çevirirken, kalan bölümde Levent Mercan sağ beke, Archie Brown ise sol beke geçti. Savunmada ise Yiğit Efe ile Jayden Oosterwolde forma giydi.

Sidiki Cherif, seriye bağladı

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı.

Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.

Guendouzi ligde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, ligde ilk golünü attı.

Müsabakanın 15. dakikasında takımına beraberlik golünü getiren Fransız orta saha, Süper Kupa'da da Galatasaray filelerini havalandırmıştı.

Ederson cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, cezalı duruma düştü.

İlk yarının sonunda hakeme itiraz eden tecrübeli kaleci, Fatih Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak.

Ligde 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte evinde Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 4 puan yitirmişti.

Fenerbahçe, 2 maçın ardından Samsunspor'u 3-2 yenmeyi başardı.