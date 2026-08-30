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Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

(SAMSUN) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken Samsunspor 4 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
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