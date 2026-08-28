Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig 3. haftada deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda core çalışması, ısınma ve pas organizasyonları yapıldı; hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ile pas organizasyonları yapıldı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Saatlerdir yanan ilçemizden gelen görüntüler korkunç
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi