Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, çeşitli çalışmalarla gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Reaksiyon koşularıyla devam eden idmanın pas çalışmasının ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, karşılaşma için bugün Samsun'a gidecek.