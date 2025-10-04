Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, çeşitli çalışmalarla gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Reaksiyon koşularıyla devam eden idmanın pas çalışmasının ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, karşılaşma için bugün Samsun'a gidecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
