Haberler

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Süper Kupa maçı öncesi sakatlık şoku yaşadı. Sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun antrenmanda ağrı hissettiği ve yapılan tetkikler sonucunda sakatlık tespit edildiği belirtildi. Samsunspor, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

  • Samsunspor futbolcusu Rick van Drongelen'in sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi.
  • Rick van Drongelen, Fenerbahçe ile yapılacak Turkcell Süper Kupa Finali kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Turkcell Süper Kupa Finalinde saat 20:30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi