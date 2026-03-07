Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çeşitli çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

