Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.