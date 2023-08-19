Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 21 Ağustos Pazartesi akşamı deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak sarı-lacivertliler, ardından Samsun'a gidecek. - İSTANBUL