Fenerbahçe, Samsunspor ile 65. Randevusuna Çıkıyor

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelede Halil Umur Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yaptı.

Sarı lacivertliler, ligin ilk 7 haftasında, 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Samsunsopr ile ligin ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan toplayıp 6'ncı sırada yer aldı. Hafta içinde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, Samsunspor da Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda galip ayrıldı.

FENERBAHÇE İLE 65'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 65'inci kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan 64 maçın 35'ini Fenerbahçe kazanırken, 12 maçı da Samsunspor kazandı. 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, Samsunspor 60 golle karşılık verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2, Kadıköy'deki karşılaşma da 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 13 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 32 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 10 kez kazandı. 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4, SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan fakat henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamayacak. Samsunspor'da ise tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun'daki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji 11'iyle başladı. Fenerbahçe ise; Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En Nesyri 11'i ile sahaya çıkacak.