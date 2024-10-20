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Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Holse ve Soner Aydoğdu'nun golleriyle Samsunspor, Tadic ve Maximin'in golleriyle Fenerbahçe eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Emre'nin sol taraftan içeriye girip verdiği pasta ceza sahası içinde Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in sağından ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Holse'nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Schindler'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içeri giren Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada verkaç sonrası topu önünde bulan Szymanski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada uzun atılan pasta ceza sahası içi sağında bulunan Laura topu Soner'e indirdi. Soner ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+2. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Laura dk. 70), Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola (Soner Gönül dk. 84), Ait Bennasser, Carlo Holse ( Soner Aydoğdu dk. 84), Oliver Ntcham, Arbnor Muja (Schindler dk. 44), Emre Kılınç (Dimata dk. 70), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Celil, Muja, Tait, Haluk, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao (Çağlar dk. 59), Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde (Samet dk. 76), Sofyan Amrabat, Fred (Maximin dk. 59), Dusan Tadic, Sebastian Syzmanski, Filip Kostic (İrfan Can dk. 59), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 81)

Yedekler: Ertuğrul, Mert Hakan, Levent, Cenk, Oğuz

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Holse (dk. 49), Soner Aydoğdu (dk. 88) (Samsunspor), Tadic (dk. 24), Maximin (dk. 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Satka, Ntcham, Emre, Bola, Bennasser, Marius, Reis (Samsunspor), Kostic, Fred, Becao, İrfan Can, Djiku (Fenerbahçe) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Soner Aydoğdu Samsunspor Fenerbahçe 3-sayfa samsun Futbol Spor

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