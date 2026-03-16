'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Fenerbahçe'nin performansına ilişkin daha önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen astrolog Can Aydoğmuş, sarı-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE "ŞAMPİYON OLACAK" DEMİŞTİ

Can Aydoğmuş daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2025 yılının Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini ve sezon sonunda şampiyon olacağını iddia etmişti. Bu tahminleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Aydoğmuş, takımın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden açıklama yaptı.

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aydoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski başkan Aziz Yıldırım'ın sözlerine atıfta bulundu. Paylaşımında, "Aziz Yıldırım'ın 'Sizin için atımı sattım' demesi hiç aklımdan gitmiyor. Şaba'nın kedisini köpeğini satması ile aynı hatta at ile ayrı bir bağ oluyormuş. Adam o kadar sizi sevmiş. Bence ondan özür dilemek lazım ve helallik istemek lazım" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA BAŞLATTI

Aydoğmuş'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar paylaşımı desteklerken, bazıları ise astrologun sözlerini eleştirdi.

