Fenerbahçe, Ryan Kent ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 19 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE İngiliz futbolcu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.