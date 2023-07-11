Fenerbahçe, Rusya'da hazırlıklarına devam ediyor

SAINT Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadı'nda yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.