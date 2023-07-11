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Fenerbahçe, Rusya'da hazırlıklarına devam ediyor

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SAINT Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadı'nda yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

SAINT Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadı'nda yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Fenerbahçe Petersburg Rusya Spor Haberler

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