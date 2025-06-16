Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosuna katmayı planladığı Rus futbolcu Matvey Kislyak'ın şartlarını sordu.

AİLESİNİ İSTANBUL'A GETİRDİLER

Sports Digital'in haberine göre 19 yaşındaki genç yıldız Matvey Kislyak ile temasa geçen Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Matvey Kislyak, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması altında çıktığı 33 maçta 4 gol atarken, 1 de asiste imza atmıştı.