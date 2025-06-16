Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, kadrosuna katmayı planladığı CSKA Moskova'nın 19 yaşındaki futbolcusu Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi. Orta sahaya takviye arayışındaki Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kislyak'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosuna katmayı planladığı Rus futbolcu Matvey Kislyak'ın şartlarını sordu.

AİLESİNİ İSTANBUL'A GETİRDİLER

Sports Digital'in haberine göre 19 yaşındaki genç yıldız Matvey Kislyak ile temasa geçen Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Matvey Kislyak, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması altında çıktığı 33 maçta 4 gol atarken, 1 de asiste imza atmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğünü sağladık
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Federasyon 2003 kadar futbolcu zorunluluğu getirildi için bu transfer. İnşallah iyi olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Kanser teşhisi konan şarkıcı, müziğe ara verdiğini açıkladı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.