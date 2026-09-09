Fenerbahçe, Roma maçına hazır
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Roma ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Roma ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te Roma ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA