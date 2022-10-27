Fenerbahçe, Rennes'in ayarlarını fena bozdu! Röportaja her çıkan kendisini aptal ilan etti

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Rennesli futbolcu Bourigeaud, "3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini değerlendiren Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamayan Rennes cephesinde teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BİR APTAL VARSA, O BENİM"

Rennesli futbolcu Benjamin Bourigeaud'in "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini değerlendiren Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.

Genesio'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"KÜÇÜK AYRINTILAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Çok küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum.

"SON MAÇI BEKLEYECEĞİZ"

Daha kararlı olabilirdik. Grup liderliğini şimdiden tahmin etmek zor. Çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır."