Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, Ukraynalı kaleciyi kiralamak istiyor.

LIVAKOVIC İLE YOLLAR AYRILACAK

Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi.

KİRALIK İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giyen Lunin, bu maçlarda 19 gol yemiş ve 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.