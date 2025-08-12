Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki Lunin'i kiralamak istiyor. Lunin'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.

LIVAKOVIC İLE YOLLAR AYRILACAK

Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi.

KİRALIK İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giyen Lunin, bu maçlarda 19 gol yemiş ve 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

livakoviç gibi bir kalecinin kıymetini bilmeyen fenerden bir cacık olmaz

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

12 maçta 19 gol, bizim ikinci lig kalecileri bile bu kadar yemez

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

19 gol yemiş daha ne yiyecek

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

lunin iyi kaleci normalde realin defans çöp

Haber YorumlarıBabayaro:

her sorduğunu alabiliyormusun öyle?? durumunu sormak almak anlamına mı geliyor. palavracı haber sitesi

