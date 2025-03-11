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Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Rangers Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için hazırlıklarını devam ettiriyor. Takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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