Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i İlk Yarıda 1-0 Geçti

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Duarte, Operi, Umut Güneş, Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko

Gol: Dk. 44 Mert Müldür ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 18 Amrabat, Dk. 24 Diego Carlos, Dk. 28 Talisca ( Fenerbahçe ), Dk. 29 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki RAMS Başakşehir- Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.