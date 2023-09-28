Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Maçta Djiku, Duarte (Kendi kalesine) ve Szymanski'nin golleriyle Fenerbahçe galip geldi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün

FENERBAHÇE: Livakovic - Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku (Dk. 73 Serdar Aziz), Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), Fred (Dk. 64 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 73 King), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 64 Batshuayi)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan (Dk. 81 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 69 Abeid), Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 31 Figueiredo), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 31 Keny)

GOLLER: Dk. 5 Djiku, Dk. 10 Duarte (K.K), Dk. 20 ve Dk. 80 Szymanski ( Fenerbahçe ),

SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci, Djiku, Szymanski, Oosterwolde ( Fenerbahçe ), Figueiredo ( Başakşehir )

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Alexander Djiku, 10'uncu dakikada kendi kalesine Leo Duarte, 20 ve 80'inci dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti.

5'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Djiku kafayla meşin yuvarlağı altıpasa doğru indirmek istedi. Piatek'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlağı takip eden Djiku'nun sağ ayağıyla arka direkten yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 1-0.

10'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazından ortasını arka direkteki Tadic'e doğru yaptı. Bu oyuncunun indirdiği topla altıpas içerisinde Duarte'nin ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

20'nci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Savunmadan çıkmak isteyen Başakşehir'de Cemali'nin pasında Berkay topu kontrol edemedi. Ceza sahası yayının dışında topla buluşan Szymanski'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 3-0.

32'nci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ceza sahası yayı gerisindeki Fred, Szymanski ile verkaç yaptıktan sonra sol kanattan ceza sahasına girdi. Fred'in pasıyla altıpas gerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52'nci dakikada Djiku'nun uzun pasına hareketlenen Tadic, kafayla savunma arkasına doğru hareketlenen Dzeko'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

80'inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası sağ çaprazından Tadic'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Batshuayi, müsait pozisyondaki Szymanski'ye meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Bu oyuncunun altıpas içinden dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

ALEXANDER DJIKU, FENERBAHÇE KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Ganalı stoper, 5'inci dakikada yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 11'inci resmi maçında golle tanıştı.