Fenerbahçe, Portekiz Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Portekiz Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürmeye devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet, dayanıklılık, çabukluk ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, yarın Al-Ittihad Club ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi

Büyük sürpriz! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig devine önerildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.