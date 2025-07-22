Fenerbahçe, Portekiz Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürmeye devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet, dayanıklılık, çabukluk ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, yarın Al-Ittihad Club ile hazırlık maçı yapacak.
FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor