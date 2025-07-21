Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Takım, hazırlık maçında 60 dakika oynayan oyuncularla rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

YENİ sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Dün akşam UD Leiria ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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