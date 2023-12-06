Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Futbolcusu Cansu Gürel Ameliyat Edildi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 21 yaşındaki futbolcusu Cansu Gürel'in ayak bileği ligamentlerinde rüptür tespit edildiğini ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 21 yaşındaki futbolcusu Cansu Gürel'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı sporcularımızdan Cansu Gürel'in ayak bileği lateral bağlarından anterior talofibuler ligament ve calcaneofibular ligamentinde total rüptür tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirmiştir." ifadeleri yer aldı.