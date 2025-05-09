Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçın 14. dakikasında kaptanı Edin Dzeko ile penaltı bekledi.

PENALTI BEKLEDİ ANCAK DEVAM

Edin Dzeko, 14. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, topun taca çıkmasının ardından Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;