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Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi

Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi
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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının 14. dakikasında kaptanı Edin Dzeko ile penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Burak Pakkan oyunun devam etmesini istedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçın 14. dakikasında kaptanı Edin Dzeko ile penaltı bekledi.

PENALTI BEKLEDİ ANCAK DEVAM

Edin Dzeko, 14. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, topun taca çıkmasının ardından Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMenderes akdag:

penalti olsa ne olucak bu saatten sonra.......adamlar sampiyon oldu artik

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