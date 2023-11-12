Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla ligde sarı-lacivertli ekip yoluna namağlup devam ederken, sarı-kırmızılılar ilk kez yenildi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta : Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Selim Kalaycı)

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic)

Setler: 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17

Süre: 145 dakika (41, 26, 31, 23, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla ligde sarı-lacivertli ekip yoluna namağlup devam ederken, sarı-kırmızılılar ilk kez yenildi.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Kaan Gürbüz ile ikiden etkili oldu. Ev sahibi ekip 15-15'te skoru eşitledi. Çekişmeli geçen set, 35-33 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci sete etkili başlayan taraf bu kez Galatasaray oldu. Etkili servis atan, bloklarla iyi savunma yapan sarı-kırmızılılar, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin üçüncü setinde sarı-lacivertliler, Luburic ile ikiden skor üretti. Etkili ataklarla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, seti 25-21 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de üstünlük kuran Fenerbahçe, bu bölümü 25-15 kazanıp genel skorda durumu 2-2'de eşitledi.

Tie-break setine Fenerbahçe Parolapara iyi başladı. Çekişmeli geçen sette hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, seti 17-15, maçı da 3-2 kazandı.