Fenerbahçe, Orta Oyuncu Mustafa Cengiz'i Transfer Etti

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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında 27 yaşındaki orta oyuncu Mustafa Cengiz'i transfer ettiğini açıkladı. Cengiz, 2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli kadroda yer alacak.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer alacak.

Mustafa Cengiz, daha önce Arkas Spor ve Spor Toto formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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