Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yenerek ikinci tura çıkan takımlar arasında yer aldı. Gabby Williams ve Iliana Rupert, maçta 18'er sayıyla öne çıktılar.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yendi.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.

Fenerbahçe Opet'te Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
