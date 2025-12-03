Haberler

Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını kaldırdı

Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını kaldırdı
Fenerbahçe Opet, 30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşma sonrasında kupa töreni gerçekleştirildi. Kupayı 14. kez kazanan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, başkanlığı dönemindeki üçüncü kupasını kazandı.

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

KUPA 14. KEZ MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Kupayı 14. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.

MEESSEMAN EN DEĞERLİ İSİM OLDU

Maçı 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 2 blokla tamamlayan Fenerbahçe'nin Belçikalı uzun forveti Emma Meesseman, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

SADETTİN SARAN DA KUPAYI KALDIRDI

Çimsa ÇBK Mersin oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi. Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Basketbolcuların arasına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da kupayı kaldırdı. Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Opet'in oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.

3 AYDA 3 KUPA

Eylül ayında Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Sadettin Saran, başkanlığı dönemindeki üçüncü ayda 3. kupasını kazandı. Saran, daha önce Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

