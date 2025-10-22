Haberler

Fenerbahçe Opet, Olympiakos'u 94-73 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 94-73 yenerek grup liderliğini korudu. Maçın periyotları 19-23, 45-42 ve 69-57 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Amalia Marchiş (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3

Olympiakos: Jacubcova, Woolfolk 15, Christinaki 12, Kollatou 10, Johnson 17, Spyridopoulou 5, Karlafti 5, Raber 9, Ntala, Diela

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürürken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.