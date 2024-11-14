Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Farklı Geçti

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin, Powers 4, Diallo 7, Fall 13

FENERBAHÇE OPET: Ece Erginay 3, Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 5, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Badiane 9, Ayşe Yılmaz, Charles 12

1'İNCİ PERİYOT: 12-19

DEVRE: 29-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 89-57 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer isimleri 14'er sayı ile Fenerbahçe'den Nikolina Milic ve Tilbe Şenyürek oldu.