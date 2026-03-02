Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 113-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın oynanacak.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2, Meesseman 18, Allemand 9, Milic 22, Ece Erginay 3, Alperi Onar 13, Rupert 9, Tuana Vural 9, McCowan 4, McBride 14, Meltem Avcı Yılmaz 4

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 9, Doğa Adıcan 5, Merve Arı 4, Merve Uygül 4, Collier 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

1. Periyot: 32-14

Devre: 61-27

3. Periyot: 90-37

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 113-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci maçı, yarın saat 13.00'te Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
