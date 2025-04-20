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Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin'i son saniye basketiyle 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, böylelikle üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğunu elde etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

BAŞTAN SONA ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 22-22 eşitlikle tamamlandı. Soyunma odasına 46-45 ÇBK Mersin üstünlüğü ile gidildi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

SON SANİYE BASKETİ ŞAMPİYON YAPTI

Başa baş geçen mücadelenin üçüncü çeyreği 62-61 sarı-lacivertliler lehine tamamlandı. Dördüncü çeyrek son bölümü daha iyi oynayan Fenerbahçe Opet, Emma Meesseman'ın son saniyelerde attığı basketle maçı 79-78 kazandı ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

ÜST ÜSTE 7. ŞAMPİYONLUK

Sarı-lacivertliler böylece üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğunu elde etti. Seride ilk iki maçı sahasında oynayan Miguel Mendez'in öğrencileri, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

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Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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