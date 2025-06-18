Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Yardımcı Antrenör
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yardımcı antrenörlük için İspanyol Nacho Martinez ile anlaşma sağladı. Martinez, Fenerbahçe Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'ndaki yardımcılığını da üstleniyor.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görev için İspanyol çalıştırıcı Nacho Martinez ile anlaşmaya varıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Martinez'in, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'nda da yardımcılığını üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor