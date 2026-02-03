Haberler

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. turundaki son maçında yarın Fransa'nın Basket Landes takımını ağırlayacak. Maç Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında yarın Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı.

Statü

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.

Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
