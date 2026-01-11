Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86-66

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

FENERBAHÇE OPET: Sevgi 7, Olcay 3, Meesseman 17, Rupert 16, Mc Bride 15, Gabrielle Williams 6, Alperi 3, Mccovan 11, Allemand 8, Meltem

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Smalls 4, Elizabeth Williams 15, Oblak 13, Ayşe 11, Elif 2, Sude, Gökşen 6, Derin, Zeynep Şevval, Juhasz 5, Kuier 10

1'İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 47-35

3ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

HALKBANK Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup eden Fenerbahçe Opet kupayı tarihinde 15'inci kez kazanarak kendisine ait olan rekoru tazeledi: . Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ezeli rakipler derbide karşı karşıya geldi. İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti. Fenerbahçe baştan sona üstün götürdüğü finalde Galatasaray önünde ilk periyodu 21-16, devreyi 47-35, üçüncü periyodu da 63-55 önde geçti. Sarı-lacivertlilerde Meeseman 17, Rubert 16, Mc Bride 15 sayı attı. Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran'a da tezahürat yaptı.