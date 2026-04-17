Fenerbahçe Opet EuroLeague Women Final Six'de finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women Final Six yarı finalinde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın en skorer ismi Emma Meesseman oldu.

Spor Girona : 76-59

İSTANBUL, -

SALON: Principe Felipe

HAKEMLER: Josip Jurcevic, Ewa Matuszewska, Ioannis Agrafiotis

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır 6, Williams 13, Alperi Onar 3, Meesseman 14, Rupert 12, Allemand 12, Stewart 3, Tuana Vural

SPOR GIRONA: Jocyte 5, Holm 16, Quevedo 1, Guerrero 8, Coulibaly 8, Pendande 3, Badosa, Lopez 2, Bibby 16

1'İNCİ PERİYOT: 12-17

DEVRE: 37-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-40

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek adını tarihinde 7'nci kez finale yazdırdı.

Maça Julie Allemand'ın sayısıyla başlayan ve dış atışlarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe Opet, rakibinin ürettiği kolay sayılara engel olamayınca ilk periyottan 17-12 geride ayrıldı.

2'nci çeyreğe Emma Meesseman ve Iliana Rupert'in art arda sayılarıyla başlayan ve farkı 1 sayıya indiren temsilcimiz devrenin bitimine 7.10 kala kenardan gelen Olcay Çakır Turgut'un sayısıyla öne geçti: 18-17. 2'nci periyotta etkili savunma yapan ve özellikle Meesseman'ın rakip pota altındaki skorer oyunuyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli takım soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'nci yarıda Spar Girona skoru dengelemeye çalışarak farkı tek hanelere indirdi. Fenerbahçe Opet, 3'üncü periyodun bitimine 3.03 kala Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle farkı yeniden çift haneye çıkardı: 50-38. Bu dakikadan sonra etkili savunma yapan ve farkı açan temsilcimiz son periyoda 14 sayılık bir avantajla girdi: 54-40.

Son çeyreğe tam saha baskıyla başlayan ve farkı eritmeye çalışan rakibine kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Opet, Olcay'ın serbest atışlarıyla maçın bitimine 5.37 kala farkı 20 sayıya çıkardı: 70-50. Bu dakikadan sonra rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip maçtan 76-59 galip ayrılarak finale çıktı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri rakip takımda 16'şar sayı üreten Holm ve Bibby olurken Fenerbahçe Opet'te; Emma Meesseman kaydettiği 14 sayıyla takımın skoreri oldu. Gabby Williams ve Sevgi Uzun 13'er, Iliana Rupert ve Julie Allemand da 12'şer sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
