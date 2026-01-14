Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Haberler

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu 3. maçında Fransa'nın Basket Landes takımına 80-61 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Maçın en skoreri Leila Lacan olurken, Fenerbahçe'den Iliana Rupert 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 80-61 yenildi.

François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.

F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com
