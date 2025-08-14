Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya Kiraladı
Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor