Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

FENERBAHÇE, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Binlerce yıl hapis cezası istenen firari sanıklar yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.