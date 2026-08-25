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Fenerbahçe Lyon maçı hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Groupama Stadı'nda, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı mini toplantıyla başladı.

Isınmanın ardından pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, başkan Aziz Yıldırım da yöneticileriyle birlikte yerinde izledi.

Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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