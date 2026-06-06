Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulunda Gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi taraftarları arasında arbede yaşandı. Divan Kurulu Başkanı'nın uyarılarına rağmen tartışmalar dinmeyince genel kurula ara verildi.

FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyeler arasında gerginlik yaşandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin taraflarının birbirine yakın locada olması arbede yaşanmasına neden oldu.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun delegelere seslenerek, "Arkadaşlar bu görüntüler bize yakışıyor mu? Lütfen sakin olalım" uyarısına rağmen dinmeyen tartışmalar genel kurula ara verilmesine neden oldu. Spor şube ekiplerinin de araya gelmesiyle tansiyon düşürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti

Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Alarm seviyesi bitti
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!

70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda