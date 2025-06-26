Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İmza Teslimi İçin Tarih Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyasında toplanan imzaların teslimi 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyasında, imzaların teslim tarihi belli oldu. Eski yöneticiler Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ile kampanyayı yürüten derneklerin ortak yaptığı açıklamada, gerekli imza sayısına ulaşıldığı ve 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. İmzaların teslim tarihinin, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesini de öngörülerek alındığına dikkat çekildi ve taraftarlar bu tarihte kulüp önüne davet edildi. - İSTANBUL