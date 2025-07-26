Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve diğer önemli isimler katıldı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında da görüşmeler yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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